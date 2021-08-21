Суббота, 21 Августа 2021 15:01

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в Ереване встретился с новоназначенным министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как говорится в официальном сообщении Главного информационного управления аппарата президента Арцаха, в ходе встречи собеседники коснулись ситуации в Арцахе и шагов по решению существующих гуманитарных и социальных проблем, отметив в этом вопросе важность укрепления постоянной связи и сотрудничества между государственными ведомствами Армении и Арцаха.

Согласно источнику, Араик Арутюнян и Арарат Мирзоян подчеркнули необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Особо была подчеркнута важность признания права народа Арцаха на жизнь и самоопределение на своей исторической родине.

Собеседники обсудили также ситуацию, создавшуюся в результате провокационных действий ВС Азербайджана на границе Армении и линии соприкосновения с Арцахом.