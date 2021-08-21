Суббота, 21 Августа 2021 14:48

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил аппарату Министерства иностранных дел новоназначенного министра Арарата Мирзояна. <Наша страна стоит перед серьезными вызовами, которые связаны в первую очередь с безопасностью. Для управления этими вызовами и создания благоприятной внешней среды, нам нужны Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя и разделить политическую ответственность за настоящее и будущее страны>, - сказал премьер-министр, выступая перед аппаратом МИД.

Отметив, что система госуправления должна работать как единый организм, Никол Пашинян заявил, что Армения стоит перед повесткой очень серьезных реформ в системе государственного управления. Важнейшей целью данной повестки, по его словам, является повышение эффективности системы государственного управления, формирование системы, способной сформулировать конкретные результаты, конкретные цели и достичь их.

<Думаю, как и в других системах государственного управления,так и в Министерстве иностранных дел и в сфере дипломатической службы, мы должны разработать и определить конкретные критерии оценки работы>, - подчеркнул премьер.

В свою очередь Арарат Мирзоян отметил, что в условиях сформировавшихся вокруг нашей страны и формирующихся каждый день вызовов, по сути, не получивших решения, для него крайне сложно и ответственно, но столь же почетно взять на себя руководство внешнеполитического ведомства Республики Армения. Он заверил, что в результате ежедневной, ежечасной и ежеминутной работы не пожалеет усилий и энергии, чтобы Армения наилучшим образом преодолела существующие вызовы, прошла через испытания.

<Мы попытаемся внести свой скромный вклад, чтобы привести нашу страну к наилучшей, безопасной и мирной гавани>, - подчеркнул он.