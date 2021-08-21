Суббота, 21 Августа 2021 12:27

АрмИнфо. Аргентина готова оказать гуманитарную, экспертную и волонтерскую помощь МЧС Армении во всех сферах, где есть в этом необходимость. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в Армении Мариано Вергара в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Андраником Пилояном. В этом контексте глава дипкорпуса Аргентины представил ряд программ по сотрудничеству.

В свою очередь в ходе встречи Андраник Пилоян придал важность перспективам сотрудничества, учитывая характерные для обеих стран стихийные бедствия.

В частности министр коснулся возможностей сотрудничества Аргентинского национального института предупреждения сейсмической опасности и Территориальной службы сейсмической защиты Армении.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в числе обсуждаемых вопросов были также программы по преодолению постовоенных проблем.