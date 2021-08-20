Пятница, 20 Августа 2021 20:31

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его грузинский коллега Давид Залкалиани 20 августа провели телефонный разговор. Залкалиани поздравил Мирзояна с назначением, а также с успешным проведением досрочных парламентских выборов, отметив, что укрепление демократии в Армении имеет существенное значение не только для самой страны, но и для региона в целом, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Министры подчеркнули особый и дружеский характер армяно-грузинских отношений, выразив готовность приложить усилия для углубления взаимовыгодного сотрудничества.

Мирзоян отметил, что укрепление традиционного доверия между странами о продолжительный диалог и взаимодействие сыграют важную роль для региональной стабильности. Он также поблагодарил коллегу за посредническую миссию Тбилиси при возвращении группы армянских пленных из Азербайджана. Министр отметил, что в Баку все еще есть незаконно удерживаемые армянские военнопленные и гражданские лица. Их скорейшее возвращение - приоритет для армянской стороны. Армения в этом вопросе ожидает активное участие международных партнеров, добавил он.

Стороны коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокационных действий ВС Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении. В этом контексте Мирзоян заявил, что провокации с азербайджанской стороны ставят под угрозу безопасность и стабильное развитие в регионе.