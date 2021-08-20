Пятница, 20 Августа 2021 19:31

АрмИнфо. Министр обороны РА Аршак Карапетян 20 августа в ходе встречи с представителями организаций, оказывающих услуги по приготовлению и хранению продуктов питания по заказу оборонного ведомства, обсудил нарушения, зафиксированные в результате проверок. Было отмечено, что качество питания и услуг, предоставляемых в воинских частях, в некоторых случаях, не соответствовало установленным договорами требованиям.

Как сообщает пресс-служба МО, Карапетян подверг резкой критике организации, допустившие нарушения при приготовлении и хранении еды, и поручил им полностью устранить все выявленные недостатки в разумные сроки. Аршак Карапетян приказал военной полиции установить ежедневный контроль над столовыми и продовольственными складами и использовать все правовые инструменты против компаний, допустивших нарушения.

Напомним, что в феврале 2019 года правительство решило внести изменения в процесс закупок продовольствия Вооруженными силами: если ранее процесс осуществлялся посредством ВС, то по проекту решения предлагалось привлечь к нему частного партнера.