Пятница, 20 Августа 2021 18:36

АрмИнфо. В составе Генерального штаба Вооруженных Сил Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам. Соответствующее решение было принято кабинетом министров 19 августа в формате "вопросов для письменного голосования".

Как говорится в справке-обосновании к документу, изменение осуществляется в рамках реформ и структурных изменений Вооруженных Сил РА. "Учитывая текущее развитие военной техники, а также ход боевых действий в 2020 году, стало понятно, что возникла необходимость уделить больше внимания развитию систем беспилотных летательных аппаратов и процессу их управления", - отмечается в документе.

В связи с этим соответствующее подразделение Управления авиации Вооруженных сил, которое является в настоящее время структурным подразделением Вооруженных Сил, планируется преобразовать в самостоятельное структурное подразделение.

Письменным голосованием правительства было утверждено также решение о структурных изменениях в вооруженных силах, в частности, предусматривается роспуск дивизий и сокращение их командиров. Процесс роспуска дивизий планируется завершить до 31 декабря 2021 года. "В связи с этим возникла необходимость приравнивания начальника Военного института имени Вазгена Саркисяна к должности командира дивизии", - говорится в решении кабмина.

19 августа правительство письменным голосованием одобрило еще два секретных проекта, которые докладывал министр обороны РА.