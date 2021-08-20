Пятница, 20 Августа 2021 18:24

АрмИнфо. Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией. Об этом заявил в ходе встречи со спикером Национального Собрания Армении Аленом Симоняном Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской народной Республики в Армении Фан Йонг.

Как сообщает пресс-служба Парламента, при этом дипломат подчеркнул необходимость взаимных визитов парламентских групп дружбы. По его словам, подобные визиты делают более предметными основанные на прочной основе отношения между двумя странами.

Приветствуя гостя, в свою очередь председатель НС Армении Ален Симонян подчеркнул важность эффективного взаимодействия Армении с Китаем, подчеркнув ощутимые результаты в ряде сфер.

Касаясь партнерских отношений, сложившихся между парламентами двух стран, он заверил, что благодаря высокому уровню политического диалога все усилия будут направлены на укрепление и развитие сложившегося сотрудничества.

При этом Ален Симонян подчеркнул необходимость возобновления деятельности парламентских групп дружбы с Китаем, в направлении чего уже ведутся работы.

Согласно источнику, в завершение встречи стороны обменялись мнениями по выработке дальнейшей повестки сотрудничества.