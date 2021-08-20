Пятница, 20 Августа 2021 18:11

АрмИнфо. Клиенты ВТБ (Армения) получили возможность совершать денежные переводы на карты Visa, Mastercard, МИР, Union Pay иностранных банков, а также на банковские счета стран Евросоюза. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссия при этом составит до 1,5 % от суммы перевода.

Для переводов на карты Visa, Mastercard, МИР, эмитированные банками РФ, действует тариф 1.5%, не менее 100 рублей РФ от суммы перевода. Денежные средства зачисляются на карту в рублях. Для переводов на карты Visa, Mastercard, эмитированные иностранными банками, действует тариф 1.5%, не менее 250 рублей РФ, 5 долларов США/Евро. Совершать бивалютные переводы можно в драмах, долларах и евро по действующему тарифу 0% - 0.1%.

Клиентам банка также стали доступны международные переводы на карты UnionPay по тарифу 2% не менее 5 долларов США, максимальная сумма которого составляет 5 тыс. долларов США. При отправке перевода в драмах на сумму более 120 тыс. драмов, с зачислением суммы на карту получателя в долларах США, комиссия составит 0%.

В числе прочих возможностей - отправка денежных переводов в евро с зачислением на счет в любом банке 32 стран Евросоюза в течение 1-3 рабочих дней. Получателем может быть, как физическое, так и юридическое лицо. Максимальная сумма одного перевода составляет 4,5 тыс. евро, действующий тариф перевода – от 10 до 20 EUR (в зависимости от суммы перевода).

Чтобы провести операцию необходимо обратиться с паспортом в офис банка, указав данные получателя перевода. Получить услугу можно также дистанционно, воспользовавшись услугой «Видео банк» – звонок сотруднику банка в Skype.

«ВТБ развивает сервис переводов и расширяет его географию. Сегодня клиентам банка доступны шесть систем денежных переводов: MoneyGram, Unistream, IntelExpress, БЭСТ, Conversе Transfer и Telcell. Денежные переводы - одна из самых востребованных финансовых услуг в Армении, и мы планируем дальше совершенствовать наш сервис, увеличивая возможности переводов между странами», - отметила Татевик Бадалян, директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Армения).

Банк ВТБ (Армения) - один из лидеров по объёмам денежных переводов в Армении: количество отправленных денежных переводов в 2020 году составило 583 тыс. шт. на сумму 88,3 млрд драмов. По итогам первого полугодия 2021 года количество денежных переводов составило 325 тыс. шт., что на 44% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.