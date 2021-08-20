Пятница, 20 Августа 2021 18:06

АрмИнфо. Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джон Галлахер на встрече с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном поздравил министра с формированием нового правительства, подчеркнул важность продолжения сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, молодежи и спорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства, в свою очередь Думанян касаясь отраслевого сотрудничества, особо отметил эффективное сотрудничество Министерства образования и науки с Британским Советом, который в этом году отмечает 20-летие своей деятельности в Армении.

В качестве успешного примера сотрудничества министр назвал открытие 16 клубов английского языка в регионах Армении, что является новой возможностью усилить потенциал учителей английского языка и рассматривается как поддержка реформ в этой области. <Такие программы очень способствуют повышению эффективности курсов подготовки учителей>, - сказал Ваграм Думанян.

В контексте межвузовского сотрудничества министр рассказал о запущенной в 2018 году программе <Креативная мысль>, которая направлена на стимулирование реформ в сфере высшего образования, содействие развитию предпринимательских навыков. Учитывая особенности и возможности программы <Креативная мысль>, министр предложил расширить межвузовское сотрудничество, учитывая также возможности для обмена опытом. Армянскую сторону особенно интересуют британский опыт в сфере высшего образования, лучшие модели показателей эффективности (KPI) для высших учебных заведений, методологические подходы к эффективности бюджетных расходов, организации учебных курсов.

Министр образования и науки также подчеркнул важность реализации совместных научно-образовательных программ, налаживания прямых контактов между учеными, что может способствовать созданию новых возможностей для сотрудничества в области науки.

Ваграм Думанян обратил внимание посла Великобритании на вопрос сохранения армянского историко-культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате войны 2020 года. Он выразил надежду, что в результате фиксации положения дел со стороны стран-партнеров, в том числе и в Великобритании, Азербайджан воздержится от уничтожения или искажения происхождения около 4000 армянских памятников истории и культуры, перешедших под их контроль.

В этой связи посол Галлахер заверил, что вопрос сохранения армянского культурного наследия правительство Великобритании держит в центре внимания, обсуждая его с азербайджанской стороной, а также подчеркивая важность установления долгосрочного и стабильного мира в регионе.

В ходе встречи, министр образования и науки коснулся текущих образовательных реформ в Республике Армения, отметив, что они охватывают все уровни образования, от дошкольной системы до науки и высшего образования. Стороны обсудили вопросы, связанные с возможностями расширения сотрудничества, коснулись участия представителей Армении во Всемирном образовательном форуме.