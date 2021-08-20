Пятница, 20 Августа 2021 16:48

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 собственные дома 1-26 на 2-ой улице Ачемяна, собственные дома 36-76 на улице Суворова, собственные дома 59-117 на улице Бюзанда и собственные дома 1-58 на переулке Бюзанда;

11:00-17:00 жилые дома 20-20/1 на улице Арама Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-23/1 и собственные дома на улице Папазяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 19/8, 21 и собственные дома на пр. Комитаса, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20 на улице Прошяна, жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19-21 и собственные дома на улице Н.Тиграняна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Чолакян, А.Тигранян, В.Папазяна, Улнеци, улицы Авана 3, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 7-ой улице и на 1-ом переулке 7-ой улицы, ясли-детский сад N124 в Норк Мараше; вспомогательное хозяйство на улице Шарури, жилые дома 5, 7 на улице Г.Нжде, 53 на улице Манташяна, 13 на улице Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Зангакатун;

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Чива;

в Котайкской области:

11 ։ 00-17 ։ 00 улица Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Балаовит, Гарни;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00-15 ։ 00 улицы Зоравара Андраника, Мясникяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе мартуни; община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 кварталы “Энгельс” и “Пирюзян” в городе Алаверди;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Мец Манташ, Покр Манташ, Сараландж, Арич, Наапетаван, Геганист, Аревшат и Спнадарян в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.