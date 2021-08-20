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АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание Арарату Мирзояну в связи с назначением на должность министра иностранных дел Армении.
Как сообщает МИД РА, в послании в частности, говорится:
<Уважаемый Арарат Самвелович, сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Армения.
Высоко оцениваю Ваш вклад в развитие продуктивных российско-армянских межпарламентских связей на посту председателя Национального Собрания Республики Армения. Рассчитываю на дальнейшее продвижение тесного многогранного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами, что отвечает коренным интересам народов России и Армении.
Верю в то, что эффективная кооперация Москвы и Еревана в решении региональных вопросов, согласованность позиций на многосторонних площадках и неуклонное претворение в жизнь евразийских интеграционных проектов будут и дальше способствовать укреплению союзнического духа наших отношений и российско-армянской дружбы.
Желаю Вам успехов на высоком государственном посту, доброго здоровья и благополучия. Приглашаю Вас в Москву в удобное время>.
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|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
|IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
|Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
|Прогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвит
|Российские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном Карабахе
|Политолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообщества
|Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому
|В Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в Госдуму
|Прогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ Турции
|Политолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмыслении
|Путин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
|Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор"
|В Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения Еревану
|Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
|В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в Будапеште
|Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
|Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
|Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
|<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
|Родственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ Армении
|В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих
|Новое назначение в аппарате премьер-министра Армении
|В Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаев
|Эдуард Петросян назначен руководителем Единой социальной службы
|Армен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза Армении
|Арарат Мирзоян возглавил МИД Армении
|Минобороны Армении сообщает о гибели трех военнослужащих-срочников при невыясненных обстоятельствах
|Российские миротворцы помогают населению Нагорного Карабаха в преодолении проблемы, связанной с дефицитом питьевой воды
|Вынесены судебные решения относительно мер пресечения в отношении сотрудников мэрии Гориса
|Пашинян уволил двоих заместителей министра экономики и назначил нового замминистра
|Ваге Ованнисян назначен заместителем министра финансов Армении
|В течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки: Пашинян
|Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.
|В Армении до 2026 года будут увеличены ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка примерно до $100 до исполнения ребенку 6 лет
|За сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая заражения
|Мэр Еревана отменил праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|С 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинации
|Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили
|В Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования
|До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
|Правительство Армении готовo к конституционным изменениям
|Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армяно-грузинскую границу продолжает трясти
|Сообщение МИД Туркменистана для средств массовой информации
|Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
|Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
|Читать больше
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