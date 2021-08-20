Пятница, 20 Августа 2021 16:32

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание Арарату Мирзояну в связи с назначением на должность министра иностранных дел Армении.

Как сообщает МИД РА, в послании в частности, говорится:

<Уважаемый Арарат Самвелович, сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Армения.

Высоко оцениваю Ваш вклад в развитие продуктивных российско-армянских межпарламентских связей на посту председателя Национального Собрания Республики Армения. Рассчитываю на дальнейшее продвижение тесного многогранного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами, что отвечает коренным интересам народов России и Армении.

Верю в то, что эффективная кооперация Москвы и Еревана в решении региональных вопросов, согласованность позиций на многосторонних площадках и неуклонное претворение в жизнь евразийских интеграционных проектов будут и дальше способствовать укреплению союзнического духа наших отношений и российско-армянской дружбы.

Желаю Вам успехов на высоком государственном посту, доброго здоровья и благополучия. Приглашаю Вас в Москву в удобное время>.