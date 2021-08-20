Пятница, 20 Августа 2021 16:21

АрмИнфо.

20-го августа с.г. IDBank через публичную оферту выпустил очередной транш номинальных купонных долларовых облигаций в объеме $5 млн (аббревиатура AMANLBB2DER5). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Это осуществленный IDBank-ом в 2021 году второй выпуск своих облигаций. Срок обращения этих облигаций установлен в 27 месяцев, годовая доходность - 4%, купонные выплаты будут осуществляться ежеквартально. Период размещения облигаций этого выпуска предусмотрен с 20-го августа по 12-е ноября с.г. включительно.

После размещения последует листинг облигаций на Армянской фондовой бирже AMX, и затем они будут котироваться через маркетмейкера.

Согласно выводам консалтинговой компании RUMELS Management Solutions, приведенным в декабрьском исследовании, по итогам 2020 года IDBank признан лидером банковской системы Армении по росту средств до востребования – на 79% годовых.

Финансовый Директор IDBank-а Арман Асатрян назвал этот результат свидетельством большого доверия клиентов к банку. “Второй выпуск 2021 года был ожидаем клиентами, их заинтересованность к выпущенным облигациям банка и высокий спрос заставляют нас не только совершенствовать механизмы инвестирования в банке, но и предоставлять нашим клиентам возможность еще более гибко и удобно управлять своими средствами”, - отметил А. Асатрян.

Для приобретения облигаций IDBank-а необходимо заполнить соответствующую заявку и подать в Банк, после чего приобретенные в IDBank-е облигации можно найти в приложении Idram&IDBank в разделе “Банкинг”, выбрав подраздел “Облигации”. В приложении представлена вся необходимая информация об облигациях - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона. Вся информация про облигации второго выпуска 2021г. доступна здесь.

В Банке напоминают, что привлеченные по номинальным облигациям денежные средства, как и в случае банковских вкладов, гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов.

Проспект эмиссии облигаций этого выпуска зарегистрирован ЦБ РА, решением N1/392A от 23 июля 2021г. Электронная версия проспекта эмиссии и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.

Отметим, что IDBank впервые в своей истории выпустил купонные облигации в декабре 2016 года, объем эмиссии которых составлял $5 млн, срок обращения - 2 года. Годовая доходность при первом долларовом выпуске облигаций IDBank-а составляла 6,5%. Облигации всех долларовых выпусков IDBank-а котировались на бирже в основном списке Abond. С учетом августовского выпуска 2021 года, в общем списке осуществленных банком эмиссий облигаций уже насчитывается 11 выпусков. По состоянию на 20 августа 2021г на Армянской Фондовой Бирже AMX котируется 5 выпусков облигаций IDBank-а: 4 долларовых в общем объеме $20 млн и 1 драмовый в объеме 250 млн драмов. Полное погашение 4-х выпусков (3 долларовых и 1 драмового) состоится в 2022 году (в феврале, октябре, ноябре), и еще один долларовый транш будет погашен в июле 2023г.

Напомним, что IDBank функционирует на рынке Армении с октября 1996 года. Акционерами Банка выступают: кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalife (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).