Пятница, 20 Августа 2021 15:56

АрмИнфо. В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию протеста против строительства многоэтажного здания.

Так, сегодня, 20 августа жильцы дома номер 6/1 по улице братьев Алиханян (в народе более известном, как <физгородок> - ред.) вышли на акцию протеста против строительства 14-этажного здания по соседству с небольшими домами.

Как рассказывают жильцы, огромное здание не только не вписывается в архитектурно- строительную композицию района, но и попросту заслонит маленькие дома. По их заверению, строительство не только незаконное, но также и захватывает часть зеленных территорий их двора.

Жители требуют, чтобы мэр Ереван прибыл на место инцидента и разрешил ситуацию с незаконной постройкой, которая также захватит территорию парка физгородка.

На место акции протеста прибыло большое число полицейских, в том числе и подразделения <красных беретов>. Полицейские применяют неправомерные действия в отношении участников акции протеста, избивают жильцов. Не щадят даже женщин и стариков. Многих жильцов полицейские при применении жесткой силы подвергли приводу.