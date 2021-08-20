Пятница, 20 Августа 2021 15:27

АрмИнфо. Важность дальнейшего развития эффективного сотрудничества, установленного между двумя армянскими внешнеполитическими ведомствами, проведения регулярных консультаций подчеркнули в ходе телефонного разговора 20 августа министры иностранных дел Армении и Арцаха Арарат Мирзоян и Давид Бабаян.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, касаясь карабахской проблематики, главы МИД Армении и Арцаха подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и его всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования.

Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессией, и усилия, предпринятые на месте для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе. Подчеркнута недопустимость провокационных действий вооруженных сил Азербайджана на границах Армении и Арцаха, являющихся серьезной угрозой региональному миру и стабильности.