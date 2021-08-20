Пятница, 20 Августа 2021 14:52

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 7 864 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 508 граждан (6,4%), выздоровело 293 человека, скончалось 5.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 20 августа фактическое лечение в Армении получает 7 131 пациент.

В общей сложности в стране зарегистрировано 236 742 случая заражения коронавирусом (16,1%), выздоровело 223 736 человек (94,5%), скончалось - 4732 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 469 328 тестов на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1143.