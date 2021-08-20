Пятница, 20 Августа 2021 14:01

АрмИнфо. Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов.

Согласно МО РА, сборы будут проведены с 25 августа по 25 ноября 2021 года. Цель - переподготовка и повышение боевых навыков резервистов. К трехмесячным сборам будут привлечены рядовые, прапорщики и офицеры, включенные в первый разряд первой группы резервистов. При необходимости участники сборов будут привлечены к воинской службе. Для обеспечения проведения военной подготовки в течение трех месяцев будет задействовано до 110 единиц транспортных средств.

<Граждане будут считаться военнослужащими в течение всего периода участия в сборах, будут пользоваться всеми льготами, в том числе и социальными, предусмотренными для военнослужащих. Их гражданская работа будет сохранена, а также им будет выплачиваться денежное довольствие за каждый месяц участия в сборах. Участие в сборах, согласно календарю, будет засчитываться в госслужбу или общий трудовой стаж гражданина. Уклонение от сборов приведет к уголовным последствиям>, - говорится в сообщении МО РА.