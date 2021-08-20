Пятница, 20 Августа 2021 13:14

АрмИнфо. Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции нагорно-карабахский вопрос не урегулирован. Подобного мнения придерживается экс-вице-спикер парламента РА, член Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По словам политического деятеля, телефонный разговор президентов России и Франции, Владимира Путина и Эмманюэля Макрона содержат важные акценты.

В этом контексте Шармазанов напомнил, что после 44-дневной войны руководитель Азербайджана заявил, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и даже предложил не употреблять термин <Нагорный Карабах>.

Он обратил внимание, что Алиев на этом не остановился, и в интервью CNN Turk

раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, а также дал России <уроки> относительно планов вооружать армянскую армию.

<Но, ответ не заставил себя ждать. Президенты России и Франции выразили обоюдную готовность к дальнейшей совместной работе по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего в рамках Минской группе ОБСЕ.

Это означает, что вопреки утверждениям руководства Азербайджана, для России и Франции нагорно-карабахский вопрос не урегулирован, и вопрос должен обсуждаться не столько на основе азербайджанских прихотей и шантажей, сколько прежде всего в рамках Минской группы ОБСЕ>, - считает Шармазанов.

При этом он убежден, что для Армении более приемлем термин <сопредседательство Минской группы ОБСЕ>, чем термин <МГ ОБСЕ>, чьим членом является Турция.

<Но в результате антинациональных и неудачных шагов режима капитулянтов, Турция <втянулась> в это урегулирование в качестве одного из важных игроков.

Если бы у нас были власти, обслуживающие национальные интересы, как это было прежде, то большая вероятность, что внимание было бы акцентировано и на известных принципах и, в частности, обязательной реализации права народа Арцаха на самоопределение>,- отметил политик, добавив, что поскольку действующие власти Армении не говорят об обязательной реализации этого принципа и деоккупации Арцаха, то почему об этом должны говорить другие. Республиканец указал на очевидность начала в Южно-кавказской регионе нового витка большой геополитической борьбы. <Армения не должна отдавать должное турецко-азербайджанским пожеланиям, а должна укреплять свою безопасность. А для этого мы должны осознать, что турецко-азербайджанская повестка дня представляет угрозу нашим жизненным интересам. К сожалению, капитулирующее правительство вступило на ложный миролюбивый, но по сути, проигрышный и антинациональный <путь>>, - подытожил Шармазанов.

Отметим, что накануне состоялся телефонный разговор лидеров России и Франции, в числе прочих вопросов актуальной международной повестки, собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

<По просьбе Эмманюэля Макрона Владимир Путин информировал о ходе реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего - в Минской группе ОБСЕ>, - говорится в сообщении Кремля.