Пятница, 20 Августа 2021 12:37

АрмИнфо. Процесс развертывания российских пограничных застав на наиболее тревожных участках границы между Арменией и Азербайджаном, представляется, крайне важным. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"В определенной степени это стало ответом на вопрос о степени эффективности России как союзника Армении. Мы видим, что прекращение огня регулируется, прежде всего, при участии России. Франция, конечно, делает благожелательные жесты в адрес Армении, но брать на себя ответственность за урегулирование, на мой взгляд, не собирается. Думаю, что размещение российских пограничников на наиболее опасных участках границы способно кого-то отрезвить. Тем самым Москва отправляет сигнал о том, что ее присутствие на Кавказе не уменьшается и о том, что Кавказ для нас - по- прежнему важное направление", - подчеркнул он.

Арцах, согласно Маркедонову, приоритетом для Евросоюза или США, по большому счету, не является. И в том же вопросе урегулирования конфликта вокруг Арцаха между Западом и Россией, по его оценкам, напряженности не возникает. В первую очередь в силу отсутствия у Москвы стремления к ревизионизму и перекраиванию границ, как это было с Абхазией и Южной Осетией. И конечно, ни Армения, ни Азербайджан, в отличие от Грузии, не пытались вступить в НАТО.

В этом свете, аналитик не ожидает формирования и выставления со стороны Вашингтона или Брюсселя требований о замене российских миротворцев в Арцахе кем-то другим или смены текущего формата урегулирования. Но лишь в краткосрочной перспективе. Говорить о том, что данная тема закрыта в контексте постепенного обрастания любого конфликта на постсоветском пространстве контекстуальностью, на его взгляд, не приходится.

Комментируя текущую внешнюю политику Армении, в частности, ее российское направление, Маркедонов отметил отсутствие перспектив для сколь-нибудь значимых изменений. В первую очередь в силу отсутствия желающих предложить Еревану что-то большее по Арцаху. По его оценкам, в отношениях между Арменией и Россией, как и во многих отношениях на постсоветском пространстве, существует асимметрия оценок между ожиданиями и реальностью.

"Но и здесь не все так просто и прогнозируемо. К примеру, вполне может актуализироваться уже существующая в Армении неудовлетворенность Россией, критические оценки действий России в ходе прошлогодней войны. Сломать налаженные связи, конечно, можно. Весь вопрос в альтернативах, есть ли реальные работающие механизмы. В этом свете, переоценивать маневры премьера Пашиняна в сторону Запада я бы не стал, поскольку я не думаю, что он как-то нарушил прежние внешнеполитические установки Армении", - подытожил аналитик.