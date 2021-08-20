Пятница, 20 Августа 2021 12:07

АрмИнфо. Саперы подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента в приступили к разминированию от взрывоопасных предметов (ВОП) и очистке более 20 га территории села Колхозашен в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, за два месяца ежедневного выполнения задач саперами из числа российского миротворческого контингента очищенно и разминировано более 100 гектаров территорий населенных пунктов Мачкалашен, Херхан и Гергер вблизи линии разграничения сторон для проведения сельскохозяйственных работ и выпаса домашнего скота жителями Нагорного Карабаха.

<Группа разминирования работает в Мартунинском районе. За прошедший период был отчищен населенный пункт Мачкалашен, в данном населенном пункте было запланировано очистить более 15 га, к концу работ было очищено более 20 га. Были обнаружены различные боеприпасы включая 120 мм артиллерийские снаряды и кассетные боеприпасы. Данные боеприпасы были вывезены на полигон уничтожения в последствии уничтожены. Сегодня мы приступили к отчистке местности в населенном пункте Колхозашен, ориентировочно запланировано пройти более 20 га территории, за сегодняшний день прошли более 2 га>, - рассказал представитель российского миротворческого контингента Илья Столичный.

<В процессе поисков были обнаружены боеприпасы 82 мм минометов и артиллерийский пороховые заряды. Артиллерийский пороховые заряды были уничтожены на месте путем сжигания, минометный снаряд был вывезен на полигон уничтожения боеприпасов>, - пояснил он.

Всего российскими саперами проверено 1 927 зданий (из них 33 социально значимых объектов), очищено более 674 километров дорог и свыше 2 257 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 798 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.