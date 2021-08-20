Пятница, 20 Августа 2021 11:21

АрмИнфо.Новоназначенный посол Армении в Украине Владимир Карапетян вручил верительные грамоты украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Украине, Зеленский поздравил Владимира Карапетяна со вступлением в должность посла, выразив уверенность, что он сыграет важную роль в деле дальнейшего укрепления и углубления двусторонних отношений между Арменией и Украиной.

В свою очередь Карапетян заверил, что во время своей службы приложит все усилия для максимального углубления и расширения двусторонних отношений и сотрудничества. Стороны обоюдно указали на важность проведения в ближайшем будущем заседания армяно- украинской межправительственной комиссии с точки зрения стимулирования развития двусторонних отношений.