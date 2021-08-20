|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
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|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
|Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
|Прогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвит
|Российские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном Карабахе
|Политолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообщества
|Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому
|В Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в Госдуму
|Прогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ Турции
|Политолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмыслении
|Путин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
|Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор"
|В Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения Еревану
|Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
|В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в Будапеште
|Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
|Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
|Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
|<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
|Родственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ Армении
|В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих
|Новое назначение в аппарате премьер-министра Армении
|В Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаев
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|Армен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза Армении
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|Минобороны Армении сообщает о гибели трех военнослужащих-срочников при невыясненных обстоятельствах
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|В течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки: Пашинян
|Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.
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|За сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая заражения
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|С 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинации
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|До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
|Правительство Армении готовo к конституционным изменениям
|Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армяно-грузинскую границу продолжает трясти
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|Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
|Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
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АрмИнфо. Граждане России смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов в Госдуму Федерального собрания 8-ого созыва на территории Армении.
<Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся в Армении! В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 17 июня 2021 г. №367 выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 г.
Избирательный участок № 8026 будет открыт 19 сентября 2021 г. с 8-00 до 20-00 часов по местному времени на территории Посольства Российской Федерации в Республике Армения по адресу - г.Ереван, ул.Сурб Григор Лусаворич, д. 13/3.В выборах могут принять участие граждане России, которым по состоянию на дату голосования уже исполнилось 18 лет.
При себе необходимо иметь паспорт. На избирательном участке будут приняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо пользоваться масками и строго соблюдать социальную дистанцию>, - отмечается в сообщении посольства России в Армении.
Вместе с тем подчеркивается, что дополнительная информация о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва доступна на сайте ЦИК России: http://cikrf.ru.
|В составе ГШ ВС Армении будет создано структурное подразделение по беспилотным летательным аппаратам, а дивизии распущены до 31 декабря 2021 года
|Посол: Китай готов к многостороннему сотрудничеству с Арменией
|Клиенты ВТБ (Армения) смогут совершать моментальные денежные переводы
|Британский посол заверяет: Вопрос сохранения армянского культурного наследия находится в центре внимания правительства Великобритании
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Ардшинбанк и российский Фора-Банк предлагают мгновенные денежные переводы по номеру телефона
|Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пригласил в Москву
|IDBank 20 августа выпустил к размещению очередной транш долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Ереване полицейские применили несоразмерную силу в отношении граждан, проводящих мирную акцию против строительства очередной многоэтажки
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование
|За сутки в Армении зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом
|Минобороны Армении объявило о проведении трехмесячных сборов резервистов
|Шармазанов: Вопреки заявлениям Азербайджана, для России и Франции карабахский вопрос не урегулирован
|Прогноз: Размещение российских пограничников на участках границы Армения- Азербайджан кого-то отрезвит
|Российские миротворцы приступили к очистке 20 га территории села Колхозашен в Нагорном Карабахе
|Политолог: Агрессивность и максимализм Баку превратились в проблему международного сообщества
|Владимир Карапетян вручил верительные грамоты Владимиру Зеленскому
|В Посольстве России в Армении откроется избирательный участок для выборов депутатов в Госдуму
|Прогноз: С учетом большей ненависти к Западу, Россия сдаст Южный Кавказ Турции
|Политолог: Ошибочные представления армян о политических и геополитических реалиях нуждаются в переосмыслении
|Путин проинформировал Макрона о ходе реализации договоренностей по Нагорному Карабаху
|Артур Ованнисян будет выполнять обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор"
|В Москве ответили на недовольство Алиева по поводу поставок вооружения Еревану
|Захарова: Россия выступает за комплексное оздоровление отношений между Ереваном и Баку
|В Армении в рамках АрМИ-2021 пройдет конкурсе <Воин мира>
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров Лаврова в Будапеште
|Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
|Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
|Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
|<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
|Родственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ Армении
|В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих
|Новое назначение в аппарате премьер-министра Армении
|В Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаев
|Эдуард Петросян назначен руководителем Единой социальной службы
|Армен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза Армении
|Арарат Мирзоян возглавил МИД Армении
|Минобороны Армении сообщает о гибели трех военнослужащих-срочников при невыясненных обстоятельствах
|Российские миротворцы помогают населению Нагорного Карабаха в преодолении проблемы, связанной с дефицитом питьевой воды
|Вынесены судебные решения относительно мер пресечения в отношении сотрудников мэрии Гориса
|Пашинян уволил двоих заместителей министра экономики и назначил нового замминистра
|Ваге Ованнисян назначен заместителем министра финансов Армении
|В течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки: Пашинян
|Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.
|В Армении до 2026 года будут увеличены ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка примерно до $100 до исполнения ребенку 6 лет
|За сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая заражения
|Мэр Еревана отменил праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|С 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинации
|Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили
|В Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования
|До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
|Правительство Армении готовo к конституционным изменениям
|Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армяно-грузинскую границу продолжает трясти
|Сообщение МИД Туркменистана для средств массовой информации
|Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
|Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
|Читать больше
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
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