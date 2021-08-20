Пятница, 20 Августа 2021 10:22

АрмИнфо. Текущий кризис политической мысли в Армении обусловлен ошибочностью нашего собственного мышления на самых различных векторах общественно-политической жизни в прошлом. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"Наши ошибочные представления о политических и геополитических реалиях в прошлом сегодня нуждаются в коренном осмыслении, хотя бы с целью избегания их повторения в будущем. Одно из самых глубоких заблуждений, в этом свете, видится представление, согласно которому проблемы Армении с Азербайджаном и Турцией обусловлены исключительно Арцахским вопросом", - подчеркнул он.

Меж тем, по итогам уже второй арцахской войны, на его взгляд, представляется возможным констатировать отсутствие каких-либо предпосылок к установлению добрососедских отношений, как с турками, так и с азербайджанцами. Меж тем, как реальной причиной подобной ситуации, согласно политологу, является геополитический расклад в регионе.

"Некоторые упорно не желают понимать, что Армения продолжает оставаться костью в горле, водоразделом между современным тюркским миром. Являясь клином между Турцией с одной и Азербайджаном и дальше странами Средней Азии с другой стороны, Армения продолжает мешать их свободному "общению". Именно это, а не Арцах есть реальная причина нежелания турок и азербайджанцев устанавливать с нами добрососедские отношения. И в этом весь геополитический интерес, значение которое, хотим мы того или нет, Армения все еще представляет для мира", - подчеркнул он.

В качестве еще одного ошибочного представления политолог выделил наличие среди армян мнения о существовании, руководствующихся исключительно высокими гуманистическими идеалами и ценностями, добрых и пушистых стран, международного сообщества. Которые никогда не допустят в XXI веке повторения геноцида армян. Меж тем, как в реальном мире все и всегда руководствовались и продолжают руководствоваться исключительно собственными, конкретными интересами. И в основе любой внешней поддержки Армении может находиться исключительно конкретный интерес и возможность получения конкретной выгоды.

"Сегодня мы сталкиваемся с конкретными последствиями подобного образа мышления, как во внешней, так и во внутренней политике. И основной нашей проблемой сегодня являются даже не эти последствия, а то осознало ли все это и сделало ли соответствующие выводы армянское общество. Весь вопрос, вся проблема в том понимает или не понимает наше общество эти простые истины", - подытожил Даниелян.