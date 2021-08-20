Пятница, 20 Августа 2021 10:19

АрмИнфо. Обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов была обстоятельно рассмотрена в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Кремль, с обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и <Группы двадцати>, содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности.

Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения. По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин информировал о ходе реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения. Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, прежде всего - в Минской группе ОБСЕ.

Проведён обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям.

Подчёркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего - минского <Комплекса мер> 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтверждён настрой на координацию усилий России и Франции в <нормандском формате>.

Обсуждён ряд других региональных сюжетов, касающихся в том числе Африканского континента.

Условлено о продолжении личных контактов.