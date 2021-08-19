Четверг, 19 Августа 2021 19:24

АрмИнфо. Обязанности медиа ответственного правящей фракции "Гражданский договор" возложены на депутата от ГД Артура Ованнисяна. Об этом сообщил Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

"Решением парламентской фракции "Гражданский договор" с сегодняшнего дня буду выполнять обязанности медиа ответственного фракции",- написал он.