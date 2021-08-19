Четверг, 19 Августа 2021 18:15

АрмИнфо. В Москве ответили на недовольство президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу поставок вооружения Еревану.

Так, 19 августа на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просьбу дать оценку критике Алиева в адрес России в связи с анонсированием новых поставок вооружения Армении, напомнила, что это суверенное право России.

<Осуществление Россией поставок вооружения за рубеж является, как вы знаете, ее суверенным правом. Мы много чего читаем, слышим на этот счет, но хотелось бы обратить внимание, что у нас соответствующее взаимодействие налажено как с Арменией, так и с Азербайджаном. При этом мы учитываем необходимость поддержания баланса сил в регионе>, - заключила Захарова.

Отметим, что днями ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk выразил недовольство намерением России поставлять вооружение Армении. <Баку ожидает от Москвы обеспечения выполнения всех положений трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. Большая часть его положений уже реализована, но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит>, - сказал Алиев. На его взгляд, армянский народ и руководство Армении этой страны смирились с новыми реалиями в регионе после 44- дневной войны, что подтвердили и парламентские выборы в этой стране.

<Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это очень беспокоит. То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет>, - отметил Алиев, не уточнив, кому он угрожает Еревану или же Москве.