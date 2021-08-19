Четверг, 19 Августа 2021 18:14

АрмИнфо. Ситуация в Закавказье находится в центре постоянного внимания Москвы. Об этом 19 августа на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В этом контексте она подчеркнула, что безусловным приоритетом является реализация трехсторонних договорённостей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. По ее словам, контакты на высоком и высшем уровне с Ереваном и Баку осуществляются на регулярной основе, необходимые работы ведутся на уровнях внешнеполитических, оборонных, пограничных ведомств, активно работают посольства.

Касаясь возможности трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России, Захарова подчеркнула, что решения о формате встреч - двусторонних, трехсторонних - принимаются исходя из их наибольшей эффективности для пользы дела.

При этом она заверила, что детали по многим вопросам зачастую не представляются из-за чувствительности вопроса, поскольку их публичность может помешать достижению устойчивого результата.

<В этой же связи хотелось бы подчеркнуть абсолютную контрпродуктивность конфронтационной, или тем более воинственной риторики, которой иногда прибегают политические деятели стран Закавказья. Еще раз - это бьет непосредственно в одну, к сожалению, точку и наносит ущерб главному - достижению устойчивого результата>,

- сказала Захарова, добавив, что и в Баку, и в Ереване в целом высоко оценивают стабилизирующую роль России, миротворческого контингента, размещенного в Нагорном Карабахе. В этом ключе она напомнила, что благодаря российским миротворцам на земле обстановка в регионе значительно улучшилась.

По ее словам, ситуация остается относительно спокойной, данные о возвращающихся в свои дома беженцах регулярно размещается на сайте Минобороны РФ, и отдельные инциденты удается решать в рабочем порядке.

<А причина их возникновения, безусловно, острый дефицит доверия в отношениях Баку и Еревана. Россия выступает за комплексное оздоровление армяно-азербайджанских отношений. И конечно же, мы эту позицию доводим и до Баку, и до Еревана, в том числе и на высшем и высоком уровнях. Мы призываем обе стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле. Обменяться военнопленными по формуле <всех на всех>, обменяться картами мирных полей в полном объеме>,- сказала она. Касаясь нестабильности на армяно-азербайджанской границе, Захарова заметила, что МВД России неоднократно обращалось к Еревану и Баку с призывом воздержаться от применения силы и задействовать исключительно политико-дипломатические средства для снижения напряженности.

<Акцентировали контрпродуктивность использования конфронтационной риторики и мы, по-прежнему исходим из того, что долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границ с ее последующей демаркацией. Мы готовы этому процессу необходимое консультативное содействие>, - сказала представитель МИД РФ.

В заключение касаясь деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице- премьеров Армении, Азербайджана и России, Захарова заметила, что она возобновила свою деятельность 17 августа, в Москве. <Информация опубликована на сайте правительства России. И мы с удовлетворением констатируем, что сторонам удалось вернуться к практическому обсуждению подходов к разблокировке хозяйственных и транспортных связей на Южном Кавказе. Это, с нашей точки зрения, призвано раскрыть значительный экономический потенциал этого региона>, - подытожила дипломат.