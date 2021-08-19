Четверг, 19 Августа 2021 17:17

АрмИнфо. В Армении пройдет конкурс военно- профессионального мастерства <Воин мира>, проводимый в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, конкурс стартует сегодня 19 августа, и продлится до 2 сентября. Всего в конкурсе примут участие военнослужащие 6-ти стран: Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Греция и Катар. Причем, в текущем году военнослужащие Катара в первый раз примут участие в конкурсе <Воин мира>. Мероприятие пройдет на базе одной из воинских частей Военного училища ВС РА имени Монте Мелконяна.

Церемония открытия конкурса состоится 22 августа, закрытия - 1 сентября. Соревнования пройдут в Ереване, Дилижане и Иджеване. Команды стран-участниц померяться силами в таких конкурсах как <Атлет>, <Профессионал>, <Снайпер>, литературно-художественно­танцевально-мюзикле <Господин и госпожа>, военно-историческом тесте <Эрудит>.

Программа военно-спортивного соревнования будет насыщена культурными программами, посещением исторических и культурных достопримечательностей.