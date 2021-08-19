Четверг, 19 Августа 2021 17:08

АрмИнфо. Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров главы МИД России Сергея Лаврова в Будапеште. Об этом 19 августа на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она проинформировала, что российский министр по приглашению венгерской стороны 24 августа оправится с рабочим визитом в Будапешт.

<В ходе визита продолжится обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей между президентом России и премьер-министром Венгрии. Состоится обмен мнениями по международной проблематике, в том числе последствия пандемии коронавируса, отношения с ЕС и НАТО, ситуация на Украина и в Нагорном Карабахе>, - отметила Захарова.