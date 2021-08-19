Четверг, 19 Августа 2021 15:16

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих срочной службы.

Так, согласно сообщению офиса Омбудсмена РА, сегодня, после публикации информации об обнаружении тел трех военнослужащих со смертельными огнестрельными ранениями, Защитник прав человека РА Арман Татоян связался с министром обороны РА Аршаком Карапетяном.

<Министр представил ситуацию, связанную с инцидентом. По словам министра, распространенная в социальных сетях информация о том, что гибель трех наших военнослужащих является результатом диверсионного проникновения азербайджанской стороны, является абсолютно ложной.

Учитывая, что речь идет о защите прав военнослужащих нашей страны, в том числе права на жизнь погибших военнослужащих, решением Армана Татояна по факту начато производство. Для получения разъяснений, связанных с ситуацией в компетентные государственные органы будут направлены запросы>, - отмечается в сообщении.

Ранее, оборонное ведомство РА сообщило, что 19 августа в районе 02:15 по местному времени на территории боевой позиции N-ой воинской части на юго-восточных рубежа страны были обнаружены тела рядовых Мурада Ащотовича Мурадяна (2002 г.р.), Левона Рафаеловича Арутюняна (2002 г.р.) и Гора Артаковича Саакяна (2002 г.р.) с огнестрельными ранениями. Выясняются обстоятельства инцидента.

В СМИ циркулирует информация, что армянские военнослужащие были убиты диверсионно- разведывательной группой противника.