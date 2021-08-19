Четверг, 19 Августа 2021 14:52

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Туркменистана информирует о нижеследующем.

Как известно, в настоящее время ряд стран приступили к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане.

В этой связи, Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств.

Пресс-служба МИД Туркменистана