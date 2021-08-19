Arminfo.info




 Четверг, 19 Августа 2021 14:40
Наира Бадалян

Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества

Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 августа с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику в город Чолпон-Ата Иссык-Кульского района, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Визит главы правительства Армении начался со встречи с президентом Кыргызстана Садиром Джапаровым, сообщает пресс- служба премьер-министра РА.

 

После церемонии встречи в Государственном комплексе Чолпон-Ата состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Кыргызстана, в ходе которой они произнесли приветственные речи.

 

В своем выступлении президент Кыргызстана поздравил Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах в Армении. "В этом году Армения, как и Кыргызстан, отмечает 30-летие независимости. Я рад возможности поздравить вас и весь армянский народ с этим важным праздником", - отметил он.

 

Никол Пашинян, в свою очередь, выразив благодарность за теплый прием и поздравления, отметил, что очень рад лично познакомиться с главой Кыргызской Республики. "Это наша первая личная встреча после вашего избрания президентом Кыргызстана. Сердечно поздравляю вас с этим событием и желаю успехов на благо дружественного кыргызского народа.

 

Да, вы правы, в этом году наши страны отмечают 30-летие независимости, и я вас тоже поздравляю с этой годовщиной. Мы должны думать и работать в направлении дальнейшего развития наших стран. Тем более что мы являемся членами Евразийского экономического союза, что открывает новые возможности для развития торгово- экономических отношений", - сказал Пашинян,

 

Он выразил сожаление в связи с небольшим объемом взаимной торговли между странами.  "Мы должны работать в этом направлении. Я уверен, что вы тоже привержены этой работе, - я очень рад возможности сегодня обсудить все вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня", - отметил премьер.

 

Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества.  Стороны подчеркнули важное значение двусторонних официальных визитов на высоком уровне, активизации межпарламентского партнерства. Собеседники согласились, что существует нереализованный потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, и что необходимо придать новый импульс экономическим связям. В этом контексте обсуждалось проведение намеченного на осень заседания армяно-киргизской межправительственной комиссии.

 

Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана поручили руководителям соответствующих ведомств двух стран активно работать в направлении организации армяно-кыргызского бизнес-форума в рамках заседания межправительственной комиссии и разработки пакета перспективных программ в области энергетики, водных ресурсов, цифровизации, бизнеса и туризма.

 

Никол Пашинян и Садир Жапаров также обменялись мнениями по вопросам и вызовам региональной безопасности. Собеседники сошлись во мнении, что конфликты и существующие проблемы должны решаться исключительно мирным путем.


Лента новостей
Омбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащихОмбудсмен Армении инициировал производство в связи со смертью трех военнослужащих
Министерство иностранных дел Туркменистана информирует Министерство иностранных дел Туркменистана информирует
Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничестваПремьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества
<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе<Аврора> заявила об усилении присутствия в Арцахе
Родственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ АрменииРодственники без вести пропавших военнослужащих в очередной раз проводят акцию протеста перед зданием СНБ Армении
В Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащихВ Минобороны Армении просят СМИ не тиражировать недостоверную информацию относительно обстоятельств гибели трех военнослужащих
Новое назначение в аппарате премьер-министра АрменииНовое назначение в аппарате премьер-министра Армении
В Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаевВ Армении ускорились темпы распространения коронавируса: за сутки зарегистрировано 559 новых случаев
Эдуард Петросян назначен руководителем Единой социальной службыЭдуард Петросян назначен руководителем Единой социальной службы
Армен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза АрменииАрмен Григорян вернулся на прежнюю должность секретаря Совбеза Армении
Арарат Мирзоян возглавил МИД АрменииАрарат Мирзоян возглавил МИД Армении
Минобороны Армении сообщает о гибели трех военнослужащих-срочников при невыясненных обстоятельствахМинобороны Армении сообщает о гибели трех военнослужащих-срочников при невыясненных обстоятельствах
Российские миротворцы помогают населению Нагорного Карабаха в преодолении проблемы, связанной с дефицитом питьевой водыРоссийские миротворцы помогают населению Нагорного Карабаха в преодолении проблемы, связанной с дефицитом питьевой воды
Вынесены судебные решения относительно мер пресечения в отношении сотрудников мэрии ГорисаВынесены судебные решения относительно мер пресечения в отношении сотрудников мэрии Гориса
Пашинян уволил двоих заместителей министра экономики и назначил нового замминистраПашинян уволил двоих заместителей министра экономики и назначил нового замминистра
Ваге Ованнисян назначен заместителем министра финансов АрменииВаге Ованнисян назначен заместителем министра финансов Армении
В течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки:  ПашинянВ течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки:  Пашинян
Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.
В Армении до 2026 года будут увеличены ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка примерно до $100 до исполнения ребенку 6 летВ Армении до 2026 года будут увеличены ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка примерно до $100 до исполнения ребенку 6 лет
За сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая зараженияЗа сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая заражения
Мэр Еревана отменил праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>Мэр Еревана отменил праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>
Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагамПолитик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на ЗападПрогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
С 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинацииС 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинации
Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничилиДеятельность журналистов в парламенте Армении ограничили
В Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхованияВ Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования
До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги АрменииДо 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
Правительство Армении готовo к конституционным изменениямПравительство Армении готовo к конституционным изменениям
Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальнаяАраик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Армяно-грузинскую границу продолжает трястиАрмяно-грузинскую границу продолжает трясти
Сообщение МИД Туркменистана для средств массовой информацииСообщение МИД Туркменистана для средств массовой информации
Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режимеПосольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в АфганистанеЗаявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
Турция пообещала поддержку Азербайджану в его Турция пообещала поддержку Азербайджану в его "правом деле"
Российские миротворцы зафиксировали перестрелку в районе ШушиРоссийские миротворцы зафиксировали перестрелку в районе Шуши
МИД Армении осудил провокационные действия Азербайджана, направленные на срыв усилий по деэскалации ситуацииМИД Армении осудил провокационные действия Азербайджана, направленные на срыв усилий по деэскалации ситуации
Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России возобновили работу трёхсторонней Рабочей группыВице-премьеры Армении, Азербайджана и России возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы
Парламент Армении разрешил правительству увеличить забор воды из озера СеванПарламент Армении разрешил правительству увеличить забор воды из озера Севан
Спектакль <Гардения> Русского драмтеатра им. Станиславского будет представлен на международном театральном фестивале <Белая Вежа> в БеларусиСпектакль <Гардения> Русского драмтеатра им. Станиславского будет представлен на международном театральном фестивале <Белая Вежа> в Беларуси
Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с СаргсяномПолитик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
К северо-востоку от села Бавра зарегистрировано очередное землетрясениеК северо-востоку от села Бавра зарегистрировано очередное землетрясение
Близ села Ерасх, на приграничной территории, вспыхнул пожарБлиз села Ерасх, на приграничной территории, вспыхнул пожар
Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов АрменииДипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
Замначальника Генштаба охарактеризовал армянина: <В левой руке Библия, в правой - пулемет Калашникова>Замначальника Генштаба охарактеризовал армянина: <В левой руке Библия, в правой - пулемет Калашникова>
Президент ИРИ: быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между Арменией и ИраномПрезидент ИРИ: быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между Арменией и Ираном
Российский дипломат: Ошаканская битва в очередной раз продемонстрировала способность двух народов совместно противостоять внешней угрозеРоссийский дипломат: Ошаканская битва в очередной раз продемонстрировала способность двух народов совместно противостоять внешней угрозе
Противник стреляет по Сотку: Ранен армянский военнослужащийПротивник стреляет по Сотку: Ранен армянский военнослужащий
Президент Армении произвел ряд кадровых назначений в ГенштабеПрезидент Армении произвел ряд кадровых назначений в Генштабе
Лондон подтвердил свою поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕЛондон подтвердил свою поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного КарабахаЛавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
«Конверс-Фаст Плюс» - новый продукт для малых и средних предпринимателей«Конверс-Фаст Плюс» - новый продукт для малых и средних предпринимателей
Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о дополнительном заборе воды из озера СеванаПарламент Армении в первом чтении принял законопроект о дополнительном заборе воды из озера Севана
Ереван обсуждает возможность открытия посольства в Уругвае: ПашинянЕреван обсуждает возможность открытия посольства в Уругвае: Пашинян
Армения вновь выразила поддержку Индии в вопросах Джамму и КашмираАрмения вновь выразила поддержку Индии в вопросах Джамму и Кашмира
СК Армении задержал главу и замглавы Мегри, а также двух заместителей мэра ГорисаСК Армении задержал главу и замглавы Мегри, а также двух заместителей мэра Гориса
Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границОмбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ
Путин наградил российского кардиохирурга армянского происхождения Баграта Алекяна орденом Александра НевскогоПутин наградил российского кардиохирурга армянского происхождения Баграта Алекяна орденом Александра Невского
Блок Блок "Айастан" предлагает парламентские обсуждения по ситуации на границе
За сутки в Армении скончалось от коронавируса 11 человекЗа сутки в Армении скончалось от коронавируса 11 человек
Читать больше



Эксперты
Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагамПолитик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на ЗападПрогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с СаргсяномПолитик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов АрменииДипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координатПрогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности