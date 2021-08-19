Четверг, 19 Августа 2021 14:40

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 августа с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику в город Чолпон-Ата Иссык-Кульского района, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Визит главы правительства Армении начался со встречи с президентом Кыргызстана Садиром Джапаровым, сообщает пресс- служба премьер-министра РА.

После церемонии встречи в Государственном комплексе Чолпон-Ата состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Кыргызстана, в ходе которой они произнесли приветственные речи.

В своем выступлении президент Кыргызстана поздравил Пашиняна с победой партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах в Армении. "В этом году Армения, как и Кыргызстан, отмечает 30-летие независимости. Я рад возможности поздравить вас и весь армянский народ с этим важным праздником", - отметил он.

Никол Пашинян, в свою очередь, выразив благодарность за теплый прием и поздравления, отметил, что очень рад лично познакомиться с главой Кыргызской Республики. "Это наша первая личная встреча после вашего избрания президентом Кыргызстана. Сердечно поздравляю вас с этим событием и желаю успехов на благо дружественного кыргызского народа.

Да, вы правы, в этом году наши страны отмечают 30-летие независимости, и я вас тоже поздравляю с этой годовщиной. Мы должны думать и работать в направлении дальнейшего развития наших стран. Тем более что мы являемся членами Евразийского экономического союза, что открывает новые возможности для развития торгово- экономических отношений", - сказал Пашинян,

Он выразил сожаление в связи с небольшим объемом взаимной торговли между странами. "Мы должны работать в этом направлении. Я уверен, что вы тоже привержены этой работе, - я очень рад возможности сегодня обсудить все вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня", - отметил премьер.

Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества. Стороны подчеркнули важное значение двусторонних официальных визитов на высоком уровне, активизации межпарламентского партнерства. Собеседники согласились, что существует нереализованный потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, и что необходимо придать новый импульс экономическим связям. В этом контексте обсуждалось проведение намеченного на осень заседания армяно-киргизской межправительственной комиссии.

Премьер-министр Армении и президент Кыргызстана поручили руководителям соответствующих ведомств двух стран активно работать в направлении организации армяно-кыргызского бизнес-форума в рамках заседания межправительственной комиссии и разработки пакета перспективных программ в области энергетики, водных ресурсов, цифровизации, бизнеса и туризма.

Никол Пашинян и Садир Жапаров также обменялись мнениями по вопросам и вызовам региональной безопасности. Собеседники сошлись во мнении, что конфликты и существующие проблемы должны решаться исключительно мирным путем.