Четверг, 19 Августа 2021 14:35

АрмИнфо. Гуманитарная инициатива <Аврора> продолжает расширять программу "<Аврора> для Арцаха" и начала очередной раунд приема заявок от потенциальных участников.

Согласно сообщению инициативы, сегодня, когда человечество отмечает Всемирный день гуманитарной помощи, инициатива рада объявить об открытии нового офиса в Степанакерте, Арцах, призванного помочь оптимизировать местную гуманитарную работу <Авроры> и усилить ее присутствие в регионе, а также способствовать укреплению позиций Арцаха на международной арене.

Программа "<Аврора> для Арцаха" позволяет Гуманитарной инициативе <Аврора> облегчить положение детей и взрослых, столкнувшихся с тяжелым гуманитарном кризисом после Арцахской (Нагорно-Карабахской) войны 2020 года. Изначально ориентированная на оказание срочной помощи пострадавшим от войны, сегодня программа помогает проектам, способствующим обеспечению долгосрочного социального развития региона. Любая организация, нуждающаяся в помощи на местах и работающая в этой области, может подать заявку на участие в программе.

<Открытие офиса <Авроры> в Степанакерте доказывает, что мы здесь надолго. Десятки местных и международных партнеров присоединились к нашей программе, и очень важно вписать эти проекты в глобальный контекст и связать их с текущей ситуацией в Арцахе. Это не просто офис - это пространство, куда заинтересованные стороны могут прийти и поделиться своим опытом, чтобы все гуманитарные усилия в этом регионе были хорошо скоординированы. Подобная формула сотрудничества может не только помочь Арцаху, но и стать примером для всех в мире>, - отметил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы <Аврора>. Господин Варданян посетил новый офис в начале этого месяца.

С момента запуска программы помощи Арцаху <Аврора> выделила $1 740 000 на реализацию 80 проектов в Арцахе, осуществляемых совместно с 55 местными и международными партнерами, включая организацию Hayastan All Armenian Fund. Получившие финансирование проекты оказывают срочную гуманитарную помощь народу Арцаха и способствуют долгосрочному социальному развитию региона, и уже изменили к лучшему жизнь более 130 000 человек. Программа "<Аврора> для Арцаха" также предполагает организацию визитов ведущих мировых гуманитарных деятелей, таких как езидский активист Мирза Диннайи и основатель <Врачей без границ> Бернар Кушнер, в Армению и Арцах, где они могут найти новые возможности для помощи местному населению и обеспечить эффективные решения на местах.

"<Аврора> продолжает делать ставку на проекты развития, а новый офис позволит нам оставаться в курсе долгосрочных потребностей местного населения. Мы призываем все организации с проектами, которые улучшают социально-экономические условия жизни перемещенных семей, способствуют развитию профессиональных навыков молодежи, содействуют развитию человеческого капитала или любым иным образом обеспечивают устойчивые изменения к лучшему, подавать заявки на участие в программе. Мы уверены, что это будет способствовать расширению возможностей местных сообществ и нашей родины", - заявила руководитель программы "<Аврора> для Арцаха" Наринэ Агабалян, возглавившая новый офис.

Заявки от нуждающихся в финансовой поддержке и заинтересованных в участии в программе "<Аврора> для Арцаха" проектов принимаются онлайн до 31 августа 2021 года. Заполненную анкету (на английском или армянском языке) следует отправить по электронной почте на адрес [email protected] Потенциальные партнеры должны соответствовать указанным выше критериям.