Четверг, 19 Августа 2021 11:48

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 7 514 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 559 граждан (7,4%), выздоровело 216 человек, скончалось 11.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 19 августа фактическое лечение в Армении получают 6 923 пациента.

В общей сложности в стране зарегистрировано 236 234 случая заражения коронавирусом (15,3%), выздоровело 223 443 человека (94,6%), скончалось - 4 727 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 461 464 теста на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1141.