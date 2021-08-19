Четверг, 19 Августа 2021 10:38

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РА.

Напомним, что Мирзоян после бархатной революции в Армении, с начало был первым вице- премьером Армении (с 11 мая 2018 по 14 января 2019 года), а затем возглавлял парламент Армении.

Является членом-учредителем партии <Гражданский договор>, с 2016 года - член правления партии. На парламентских выборах 2017 года стал депутатом от списка блока партий <Елк>.

Отметим, что должность главы МИД Армении вакантно с конца мая текущего года. Напомним, что 27 мая заявления об отставке подали и.о. главы МИД РА Ара Айвазян и его зам Гагик Галачян (в СМИ информация попала лишь 31 мая - Ред.). Именно в этот день утром были взяты в плены на армянской суверенной территории ВС Азербайджана шестеро армянских военнослужащих. И в этот же день и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил о готовности подписать новый уже третий документ с Азербайджаном, на этот раз по части начала процесса делимитации и демаркации границы. При этом он заверил, что этот документ на 100% исходит из интересов РА. 31 мая в отставку подала и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

Айвазян раскрывая причину ухода, отметил, что остается приверженным принципу, "что МИД Армении, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально- государственными интересами ".