Четверг, 19 Августа 2021 10:18

АрмИнфо. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили питьевой водой более 200 семей в городе Степанакерт и отдаленных районах Нагорного Карабаха.

<Воды уже десятый день нет. Большое вам спасибо, что сейчас привезли воду. Воды всегда не хватает, тем более летом. Живем на втором этаже, шестеро нас. Помощь всегда нужна. Большое вам спасибо за воду и не только за воду, но и за всё. Вы для нас очень многое сделали>, - рассказала жительница Нагорного Карабаха, Алина Акопян.

За двое суток подразделения материально-технического обеспечения миротворческого контингента доставили около 15 тонн питьевой воды жителям Нагорного Карабаха.

<Я хочу сказать, что нам было очень сложно носить воду на четвертый этаж. Ходили в парк с ведрами и в разные места, чтобы хоть как-то добыть воду. Во дворе ни разу не было водовоза. Вы пришли и привезли нам воду, вам большое спасибо. Наконец-то смогли из вашего водовоза немного взять воды. Я хочу, чтобы вы еще долго тут оставались>, - сказал житель г. Степанакерт Тигран Абрамян.

До завершения ремонтно-восстановительных работ на водной станции и прокладки трубопровода в города и районы Нагорного Карабаха военнослужащие миротворческого контингента ежедневно будут обеспечивать местных жителей водой.

<Командованием российского миротворческого контингентом принято решение в связи с обращением органами местного самоуправления г. Степанакерт по обеспечению питьевой водой местного населения. Составлен график ежедневного подвоза воды. На сегодняшний день выдано около 10 тонн питьевой воды местному населению>, - сказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

Также российские миротворцы обеспечивают безопасность при прокладке водопровода из артезианской скважины в Мартунинском районе для подачи воды жителям населенных пунктов Тагавард и Красный Базар.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.