Четверг, 19 Августа 2021 10:07

АрмИнфо. Вынесены судебные решения относительно мер пресечения в отношении сотрудников мэрии Гориса.

Так, по решению судьи суда общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк- Мараш Мнацакана Мартиросяна вице-мэр Гориса Менуа Овсепян будет арестован.

Другой вице-мэра Ирина Йолян решением судьи суда первой инстанции города Еревана Карена Фархояна останется на свободе.

Также отпущены на свободу сотрудников мэрии Гориса Армине Чопчунц и Сусанну Мкртчян.

Все вышеуказанные лица обвиняются в превышении должностных полномочий, подлоге и хищениях. Оппозиция считает уголовные процессы в отношении вышеуказанных лиц, критиковавших власть, политически мотивированным.

Ранее с критикой процесса задержания вице-мэров выступил защитник прав человека Армении Арман Татоян. <Незаконные фото и видео съемка были проведены при задержании сотрудников мэрии Гориса. Сотрудники офиса защитника прав человека встретились с задержанными заместителями главы общины Горис Менуа Овсепяном и Ириной Йолян, а также тремя другими сотрудниками мэрии города>, - написал Татоян.

По его словам, около 20 сотрудников полиции ворвались в здание в масках и с автоматами и не представились. Среди них был один человек не в форме, который особо агрессивно вел себя по отношению к сотрудникам мэрии. Задержанным не дали возможности связаться с адвокатами.

При задержании одна из женщин попросила прекратить видеосъемку, так как действия полицейских попирает достоинство задерживаемых. В ответ на это сотрудники полиции заявили, что будут снимать ее в первую очередь. <Подобные действия полиции прямо нарушают требования международных структур, в том числе, ЕСПЧ>, -отметил Татоян. -0-