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АрмИнфо.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 августа Рафаэль Геворкян назначен заместителем министра экономики Республики Армения, сообщает официальный сайт правительства.
Геворкян раннее был советником министра экономики на общественных началах.
Другими решениями премьер-министра Анна Акопян и Аваг Аванесян освобождены от должности замминистра экономики.
Напомним, что Анна Акопян была назначена заместителем министра 20 мая с.г., а Аваг Аванесян - 4 июня 2019 года.
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|В течение ближайших 5-ти лет в Армении будет создана Служба внешней разведки: Пашинян
|Пашинян представил основной посыл программы правительства РА на 2021-2026 гг.
|В Армении до 2026 года будут увеличены ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка примерно до $100 до исполнения ребенку 6 лет
|За сутки в Армении зарегистрировано 504 новых случая заражения
|Мэр Еревана отменил праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|С 1 октября Минздрав обяжет хозсубъектов и госведомства Армении к вакцинации
|Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили
|В Армении будет внедрена система обязательного медицинского страхования
|До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
|Правительство Армении готовo к конституционным изменениям
|Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армяно-грузинскую границу продолжает трясти
|Сообщение МИД Туркменистана для средств массовой информации
|Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
|Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
|Турция пообещала поддержку Азербайджану в его "правом деле"
|Российские миротворцы зафиксировали перестрелку в районе Шуши
|МИД Армении осудил провокационные действия Азербайджана, направленные на срыв усилий по деэскалации ситуации
|Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы
|Парламент Армении разрешил правительству увеличить забор воды из озера Севан
|Спектакль <Гардения> Русского драмтеатра им. Станиславского будет представлен на международном театральном фестивале <Белая Вежа> в Беларуси
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|К северо-востоку от села Бавра зарегистрировано очередное землетрясение
|Близ села Ерасх, на приграничной территории, вспыхнул пожар
|Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
|Замначальника Генштаба охарактеризовал армянина: <В левой руке Библия, в правой - пулемет Калашникова>
|Президент ИРИ: быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между Арменией и Ираном
|Российский дипломат: Ошаканская битва в очередной раз продемонстрировала способность двух народов совместно противостоять внешней угрозе
|Противник стреляет по Сотку: Ранен армянский военнослужащий
|Президент Армении произвел ряд кадровых назначений в Генштабе
|Лондон подтвердил свою поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
|Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
|«Конверс-Фаст Плюс» - новый продукт для малых и средних предпринимателей
|Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о дополнительном заборе воды из озера Севана
|Ереван обсуждает возможность открытия посольства в Уругвае: Пашинян
|Армения вновь выразила поддержку Индии в вопросах Джамму и Кашмира
|СК Армении задержал главу и замглавы Мегри, а также двух заместителей мэра Гориса
|Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ
|Путин наградил российского кардиохирурга армянского происхождения Баграта Алекяна орденом Александра Невского
|Блок "Айастан" предлагает парламентские обсуждения по ситуации на границе
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 11 человек
|На армяно-грузинской границе зарегистрировано очередное землетрясение
|Алиев посетил Карвачар и Бердзор
|Омбудсмен: Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении Соткского перевала
|Посол России побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе и в Ерасхе
|Сотрудники Соткского рудника эвакуированы с его территории - депутат
|Азербайджанские Вооруженные силы ведут прямой обстрел села Кут
|В Армении с 1 октября лиц, осуществляющих экономическую деятельность, обяжут требовать справку о вакцинации у сотрудников
|Армения предложила Индии рассмотреть возможность создания в республике индийского культурно- образовательного центра
|Второй за сутки армянский военнослужащий погиб от пули противника
|Конгрессмен: Госдеп США должен использовать все доступные инструменты, чтобы остановить агрессию Алиева
|Посол США находится в Нахиджеване
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
|Политик: Пашиняну необходимо обращаться прямо к Эрдогану, минуя Алиева
|Генсек ОДКБ отреагировал на резкое изменение ситуации в Афганистане
|Читать больше
|Политик: Алиев собственноручно указывает Армении приоритетные направления противодействия своим шагам
|Прогноз: Пашинян очень медленно и осторожно ведет Армению на Запад
|Политик: Набрать 54% Пашиняну помогли Кочарян с Саргсяном
|Дипломат: Необходима идея по реализации национальных, государственных интересов Армении
|Прогноз: Армения вновь обретет место в системе геополитических координат
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