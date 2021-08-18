Среда, 18 Августа 2021 22:05

АрмИнфо.Основными факторами обеспечения безопасности Республики Армения являются модернизация армянской армии, армяно- российский стратегический союз, членство Армении в ОДКБ, формирование стабильной региональной среды и разблокировка региональных инфраструктур, сопредседательство МГ ОБСЕ, инициативно-эффективная внешняя политика по всем направлениям, устойчивая система органов нацбезопасности, борьба с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма, диктатура закона и права, повышения устойчивости к бедствиям, а также экономическое развитие и социальная стабильность.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 августа на заседании правительства, представляя первый раздел программы правительства на 2021-2026 гг. под названием "Безопасность и внешняя политика".

По словам премьер-министра РА, в Армении стартовали и большими темпами осуществляются реформы в ВС страны. "В этом плане армия должна быть основным фактором обеспечения внешней безопасности республики. Следующим важнейшим фактором должна стать активная и инициативная внешняя политика республики с целью наладить эффективные отношения со всеми государствами и международными организациями", - сказал Пашинян.

Правительство Пашиняна, по его словам, отводит особое место формированию стабильной региональной среды и разблокировке региональных инфраструктур. "Это важная деталь и нововведение. Во внешней политике для нас важно управление и преодоление атмосферы ненависти для установления регионального мира", - указал он.

Роль сопредседательства МГ ОБСЕ остается ключевой в решении карабахского конфликта и уточнения окончательного статуса Нагорного Карабаха, обеспечении региональной стабильности и безопасности, и Армения будет способствовать эффективному функционированию этих рамок. "Наша позиция состоит в следующем: полное возобновление мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ является важным фактором обеспечения региональной стабильности и безопасности", - подчеркнул Пашинян. Он обратился также к призыву сопредседателей МГ ОБСЕ от 29 июля, ключевым моментом которого является необходимость предпринять шаги по деэскалации на армяно-азербайджанской границе, воздержаться от провокационной риторики и возобновление переговорного процесса по всеобъемлющему и продолжительному урегулированию конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы.

Коснувшись формирования устойчивой системы органов нацбезопасности, Пашинян сообщил, что, согласно программе, пограничные войска Службы национальной безопасности РА постепенно примут охрану всей армяно-азербайджанской государственной границы от Министерства обороны РА, будут проведены необходимые реформы в пограничных войсках СНБ РА: будет увеличена численность пограничных войск, построены постоянные посты для пограничных формирований, осуществлено инженерное мебелирование госграницы и техническое оснащение пограничных частей. В течение ближайших 5-ти лет будет создана Служба внешней разведки. Служба госохраны станет органом, подчиненным премьер-министру (сейчас она в структуре СНБ РА).