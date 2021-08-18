Среда, 18 Августа 2021 22:04

АрмИнфо. Кабинет министров Армении 18 августа одобрил программу правительства на 2021-2026 гг. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, основной политический посыл новоформированного правительства зафиксирован в предисловии к программе, согласно которому, Программа правительства Республики Армения основана на предвыборной программе партии "Гражданский договор" на парламентских выборах 20 июня 2021 года, обязательствах, взятых перед гражданами Армении во время предвыборной кампании, и данных ими в ходе кампании обещаниях, а также Стратегии преобразования Армении до 2050 года.

Премьер-министр пояснил, что программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктур, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие.

Обратившись к предисловию программы, Пашинян указал, что досрочные выборы 2021 года показали необратимость демократических процессов в Республике Армения. Это вторые общенациональные выборы подряд, получившие высокую оценку международного сообщества. "По данным международных наблюдательных миссий, внеочередные парламентские выборы были состязательными, основные права и свободы соблюдались, выборы были свободными, возможности для агитации были равными, соблюдался принцип равного освещения, а выборы соответствовали принципам демократии", - заявил он. По его словам, досрочные парламентские выборы 20 июня 2021 года имели исключительное значение для восстановления общественной солидарности. Атмосфера общественных и политических волнений, начавшаяся в ноябре 2020 года, была преодолена результатами выборов.

Тем не менее, как указано в программе, многие внешние и внутренние вызовы, угрожающие Республике Армения, остаются нерешенными. "Последствия 44-дневной войны 2020 года существенно изменили внешнюю среду Армении, не только усугубив ряд ранее существовавших проблем, но и породив новые. Защита внешней безопасности, суверенитета, территориальной целостности Армении, справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и создание благоприятной региональной и международной атмосферы вокруг Армении продолжают оставаться приоритетом", - говорится в документе.

Для решения этой проблемы Правительство, получившее вотум доверия, намерено принять серьезные меры по консолидации лучшего общественного и национального потенциала. Установление национального единства на основе верховенства закона, взаимного уважения, исключения ненавистнических высказываний и унижающих достоинство высказываний является одним из приоритетов правительства.

В то же время, как указал премьер, неправильное понимание демократии, как благодатной почвы для вседозволенности и безнаказанности, представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, общественной безопасности и верховенству закона. Партия "Гражданский договор", сформированное ею правительство, получила от народа мандат на установление диктатуры закона в Армении и будет неуклонно выполнять этот мандат, отметил он.

"Начало эры мирного развития для Армении и региона является величайшей миссией, взятой на себя правительством перед народом в результате внеочередных выборов. В правительстве понимают, что решение этой проблемы зависит не только от Республики Армения, но и от отношения и желания других стран региона. Правительство Республики Армения осознает свою долю ответственности и берет на себя ответственность за открытие эры мирного развития в регионе. Вот основной политический посыл нашего правительства, отраженный в предисловии программы", - пояснил глава нового кабмина Пашинян.

Напомнил, что согласно Конституции, премьер-министр в двадцатидневный срок после формирования Правительства представляет в Национальное Собрание программу Правительства. Национальное Собрание одобряет программу Правительства в семидневный срок большинством голосов от общего числа депутатов. Если Национальное Собрание не одобряет программы Правительства и не избирает нового Премьер-министра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 149 Конституции, то Национальное Собрание распускается в силу права. Если Национальное Собрание избирает Премьер-министра, однако вновь не одобряет программы Правительства, то Национальное Собрание распускается в силу права. Часть 3 настоящей статьи не распространяется на программу Правительства, сформированного в соответствии со статьей 115 Конституции. Если программа этого Правительства не одобряется, то Национальное Собрание распускается в силу права.