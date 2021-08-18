Среда, 18 Августа 2021 22:00

АрмИнфо. Правительство Никола Пашиняна обещает выплачивать ежемесячные пособия всем семьям за третьего и последующего ребенка до исполнения ему 6 лет. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 августа на заседании правительства, представляя первый раздел программы правительства на 2021-2026 гг. под названием "Безопасность и внешняя политика".

Премьер-министр в рамках решения социальных проблем напомнил, что его правительство неоднократно обещало увеличить ежемесячные пособия за третьего и последующего ребенка до 50 тысяч драмов (около $100) до исполнения ребенку 6 лет. Данный пункт, как пояснил Пашинян, включен в 5-летнюю программу правительства и по ее итогам пособие будет выплачиваться всем семьям, а не только социально необеспеченным.

Пашинян коснулся также раннее озвученных обещаний до 2026 года построить 2600 км дорог, 500 детских садов, 300 школ, начать или закончить строительство 15 водохранилищ. В результате, в программе правительства, как сообщил он, власти зафиксировали обязательство в течение ближайших 5 лет во всех 1400 СОШ республики создать новейшие лаборатории по естественным и инженерным предметам, что существенно улучшит качество образования. В этом контексте он придал важное значение созданию надлежащих условий для организации учебного процесса и привлечения соответствующих специалистов.