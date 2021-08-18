Среда, 18 Августа 2021 21:41

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 7 219 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 504 граждан (6,9%), выздоровело 157 человек, скончалось 3.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 18 августа фактическое лечение в Армении получают

6 593 пациента.

В общей сложности в стране зарегистрировано 235 675 случаев заражения коронавирусом (16,2%), выздоровело 223 227 человек (94,7%), скончалось - 4 716 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 453 950 тестов на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1139