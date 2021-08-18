Среда, 18 Августа 2021 21:39

АрмИнфо.Решением мэра Еревана Айка Марутяна праздничные мероприятия <Эребуни-Ереван>, запланированные на октябрь месяц, проводиться не будут.

При этом решением Марутяна, финансовые средства, предусмотренные бюджетом на <Эребуни- Ереван>, будут направлены на поддержку программы <100 домов в Арцахе>, а также на программы развития культурных учреждений Еревана. В частности, средства будут выделены на программы модернизации Историко-археологического музея-заповедника Эребуни и Музея истории Еревана, отмечающего свое 90-летие.

Отметим, что Ереван в этом году отмечает свою 2801 годовщину. Это - один из древнейших городов мира, основанный в 782 году до нашей эры как урартский город Эребуни. Ереван на 30 лет старше Рима, он ровесник Вавилона, Персеполиса, Ниневии, давно сошедших с лица Земли. Праздник "Эребуни-Ереван" отмечается с октября 1968 года, когда столице Армении исполнилось 2750 лет. Ежегодное празднование было прервано в 1991 году с провозглашением независимости республики, и возобновилось в 1996 году.