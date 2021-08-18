Среда, 18 Августа 2021 21:14

АрмИнфо. С 1 октября Министерство здравоохранения обяжет хозсубъектов и госведомства Армении вакцинироваться, в противном случае с периодичностью дважды в месяц потребуется предъявление результатов ПРЦ-теста. Об этом в интервью Общественному телевидению заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Она рассказала, что на данный момент в Армении число вакцинированных граждан превысило 225 тыс. Таким образом, ежедневно антиковидную вакцину получают порядка 5 тыс. человек, из коих около 250 - являются иностранными гражданами. При этом Аванесян заметила, что после вакцинации у граждан не наблюдается отклонений от нормы, более того, не зарегистрировано ни единого летального исхода. После вакцинации есть вероятность вторичного заражения коронавирусом, однако инъекция исключает тяжелый исход заболевания. В этом ключе министр также обратила внимание на то, что в Армении наиболее распространенным является "дельта"- штамм, который характеризируется высокой скоростью заражения и приводит к тяжелому протеканию болезни. В частности, на сегодняшний день, как отметила Аванесян, в медучреждениях Армении, находится порядка 1 тыс. пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой и крайне тяжелой форме.

По словам главы Минздрава, в Армении доступны 3 антиковидные вакцины: российского производства <Спутник V>, британо-шведского - "АстраЗенека", и китайского - "Короновак". Помимо этого в Армению будет поставлена партия еще одной китайской вакцины "Синофарм" в количестве 200 тыс. доз. "Все вакцины эффективны, безопасны и работают против коронавируса", - подчеркнула она.

Отметим, что вакцинация в Армении производится бесплатно, стоимость же прохождения ПРЦ-теста составляет от 15 тыс. драмов (порядка $30).

Напомним, что по данным на 11:00 18 августа в Армении зарегистрировано 235 675 случаев заражения коронавирусом (16,2% от числа граждан, сдавших тест), выздоровело 223 227 человек (94,7%), скончалось - 4 716 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 453 950 тестов на коронавирус.