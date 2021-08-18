Среда, 18 Августа 2021 21:14

АрмИнфо.Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили. Соответствующий законопроект был утвержден на внеочередном заседании Совета Национального собрания, состоявшееся сегодня, 18 августа под председательством спикера НС РА Алена Симоняна.

Как сообщает пресс-служба парламента, проект постановления Национального Собрания РА за авторством Алена Симоняна и депутата Сисака Габриеляна от 27 декабря 2017 года <О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное Постановлением № 044-L> Об утверждении Порядка аккредитации журналистов в Национальном Собрании РА >.

По заверению главного спикера от правящей силы Сисака Габриеляна, предлагаемые изменения направлены на регулирование журналистской деятельности в парламенте и обеспечение должного уровня освещения работы НС.

В результате изменений журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность в специальных местах в Национальном собрании, в холле перед залом заседаний, в фойе и в парке Национального собрания. Журналисты могут заниматься профессиональной деятельностью в кабинетах депутатов Национального Собрания только с согласия депутатов.

В законопроекте предлагалось заменить требование о проведении до 2000 ежедневных посещений СМИ до 5000, но спикер предложил оставить этот пункт без изменений, с чем согласились члены совета. Решение было принято с соотношением 13 "за" и 4 "против".