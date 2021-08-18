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АрмИнфо.Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили. Соответствующий законопроект был утвержден на внеочередном заседании Совета Национального собрания, состоявшееся сегодня, 18 августа под председательством спикера НС РА Алена Симоняна.
Как сообщает пресс-служба парламента, проект постановления Национального Собрания РА за авторством Алена Симоняна и депутата Сисака Габриеляна от 27 декабря 2017 года <О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное Постановлением № 044-L> Об утверждении Порядка аккредитации журналистов в Национальном Собрании РА >.
По заверению главного спикера от правящей силы Сисака Габриеляна, предлагаемые изменения направлены на регулирование журналистской деятельности в парламенте и обеспечение должного уровня освещения работы НС.
В результате изменений журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность в специальных местах в Национальном собрании, в холле перед залом заседаний, в фойе и в парке Национального собрания. Журналисты могут заниматься профессиональной деятельностью в кабинетах депутатов Национального Собрания только с согласия депутатов.
В законопроекте предлагалось заменить требование о проведении до 2000 ежедневных посещений СМИ до 5000, но спикер предложил оставить этот пункт без изменений, с чем согласились члены совета. Решение было принято с соотношением 13 "за" и 4 "против".
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|Деятельность журналистов в парламенте Армении ограничили
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|До 2024 года ЮКЖД инвестирует примерно $80 млн. в железные дороги Армении
|Правительство Армении готовo к конституционным изменениям
|Араик Арутюнян заверяет: Ситуация в Нагорном Карабахе нормальная
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армяно-грузинскую границу продолжает трясти
|Сообщение МИД Туркменистана для средств массовой информации
|Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме
|Заявление Министерства иностранных дел Туркменистана по ситуации в Афганистане
|Турция пообещала поддержку Азербайджану в его "правом деле"
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|Спектакль <Гардения> Русского драмтеатра им. Станиславского будет представлен на международном театральном фестивале <Белая Вежа> в Беларуси
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|Близ села Ерасх, на приграничной территории, вспыхнул пожар
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|Президент ИРИ: быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между Арменией и Ираном
|Российский дипломат: Ошаканская битва в очередной раз продемонстрировала способность двух народов совместно противостоять внешней угрозе
|Противник стреляет по Сотку: Ранен армянский военнослужащий
|Президент Армении произвел ряд кадровых назначений в Генштабе
|Лондон подтвердил свою поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ
|Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
|«Конверс-Фаст Плюс» - новый продукт для малых и средних предпринимателей
|Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о дополнительном заборе воды из озера Севана
|Ереван обсуждает возможность открытия посольства в Уругвае: Пашинян
|Армения вновь выразила поддержку Индии в вопросах Джамму и Кашмира
|СК Армении задержал главу и замглавы Мегри, а также двух заместителей мэра Гориса
|Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ
|Путин наградил российского кардиохирурга армянского происхождения Баграта Алекяна орденом Александра Невского
|Блок "Айастан" предлагает парламентские обсуждения по ситуации на границе
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 11 человек
|На армяно-грузинской границе зарегистрировано очередное землетрясение
|Алиев посетил Карвачар и Бердзор
|Омбудсмен: Азербайджанские ВС ночью открыли огонь в направлении Соткского перевала
|Посол России побывал на отдельных участках армянской границы, в том числе и в Ерасхе
|Сотрудники Соткского рудника эвакуированы с его территории - депутат
|Азербайджанские Вооруженные силы ведут прямой обстрел села Кут
|В Армении с 1 октября лиц, осуществляющих экономическую деятельность, обяжут требовать справку о вакцинации у сотрудников
|Армения предложила Индии рассмотреть возможность создания в республике индийского культурно- образовательного центра
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|Политик: Пашиняну необходимо обращаться прямо к Эрдогану, минуя Алиева
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|Читать больше
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