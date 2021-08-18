Среда, 18 Августа 2021 21:12

АрмИнфо. До 2024 года в Армении будут качественно новые железные дороги, сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян 18 августа в ходе заседания правительства представляя программу правительства на ближайшее 5-летие.

"Мы достигли очень важной договоренности с концессионером армянской железной дороги - ЮКЖД. Их суть состоит в том, что до 2024 года в сферу железных дорог Армении должно быть инвестировано около 39 млрд. драмов", - сказал Пашинян.

Коснувшись реформ в сфере воздушного транспорта, премьер-министр отметил, что и тут происходят существенные изменения. "Так, открываются две местные авиакомпании, в том числе при помощи иностранных инвестиций, что говорит об улучшении динамики по линии инвестиций в сфере воздушного транспорта. Наша основная задача должна заключаться в последовательной работе над ростом инвестиционной привлекательности страны и их продуктивности" - отметил он.

Что касается дорожного строительства, то, по словам премьер-министра, правительство в течение ближайших лет не только сохранить заданную "планку" по строительству/ремонту дорог в 500 км дорог в год, но и повысить ее. Вместе с тем, в рамках инвестиционного проекта транспортного коридора "Север-Юг" в ближайшее время будет начато строительство 60-км участка Сисиан-Каджаран. Активно идет строительство участка Талин-Ланджик, Ланджик-Гюмри. В центре внимания правительства также строительство участка Аштарак-Талин.

Как отметил премьер, все эти программы требуют колоссальных финансовых вливаний и всем понятно, что надо будет искать источники финансирования. В этом контексте он напомнил об обещанных со сторон ЕС средствах в размере 2,6 млрд евро в течение ближайших 4-х лет. По его словам, власти РА уже определилась с программами, которые могут претендовать на данное финансирование.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.