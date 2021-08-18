Среда, 18 Августа 2021 21:10

АрмИнфо.Правительство Армении инициирует обсуждения по вопросу возможных изменений в Конституции РА, сообщил премьер- министр Никол Пашинян 18 августа в ходе заседания правительства представляя программу правительства на ближайшее 5-летие.

Пашинян напомнил, что ранее власти неоднократно высказывались о реформировании Основного закона страны. Вместе с тем, как указал премьер, 44-дневная война в Нагорном Карабахе дала новый стимул для активизации этих обсуждений, поскольку возникло множество вопросов относительно адекватности действующей парламентской системы правления существующим вызовам.

Партия "Гражданский договор", как указал Пашинян, ранее излагала свою позицию по данному вопросу. "Но, поскольку власти страны обязались прислушаться также к мнению широких слоев общества, тему конституционных изменений мы закрепили в программе как вопрос открытый", - отметил он.

При этом премьер констатирует наличие изъянов в действующих конституционных механизмах, что "стало очевидным в течение последних 7-8 месяцев". По его словам, когда в стране была "угроза военного переворота", в рамках действующих в Конституции инструментов потребовалось более месяца для урегулирования ситуации. "А то, что произошло, или не произошло за этот период и как это далее отразилось на безопасность страны - мы увидели в мае месяце (вторжение азербайджанских ВС в Сюник, а также в Гегаркуник - ред)", - заявил Пашинян.