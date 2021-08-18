Среда, 18 Августа 2021 20:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 69, 71, 79 на улице Анрапетутяна, собственные дома 4-21 на улице Сахарова, жилые дома 3, 5, 5А на улице Тпагричнера, собственные дома 20-101 на улице Лео, собственные дома 53-99 в кв. ‘Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5А на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 9-76 на улице Сасаунци Давида, 1-52 на улице Крылова, 18-61 на улице Торомоняна;

11:00-17:00 собственные дома на 7-ой улице Норка и на 1-ом переулке 7-ой улицы, ясли-детский сад N24 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улицах Авана 8, 10, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 15 на улице Багратуняца, 16 на улице Ехбайрутян, жилые дома 1, 3 на улице Гарегина Нжде, 17 на улице Манандяна, 30 на улице Ширака, 27А на улице Кармир Блур, собственные дома на 2-ой улице Верин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 6, 6А, 7, 7А, 34А в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-17:00 собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице Вардашена, собственные дома и 14-46 (четные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, собственные дома на 9-ой улице и собственные дома 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена;

в Армавирской области:

11:00-14:00 село Шаумян; частично села Ахтаг, Ферик, Мргастан, Дашт, Дохс и Айгешат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Цовасар и Гарнаовит;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Зангаатун;

10:30-14:30 частично село Неркин Двин;

10:00-16:00 село Бардзрашен и коттеджи поселка “Вослу корзман фабрика” в Арарате;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 частично квартал ‘Дзахапня”;

в Котайкской области:

10։00-16։00 домики квартала ‘Микрорайон”, жилые дома 217-229, 241-243, 68-79, 82-95, 53-65, компании “Айбизнебанк”, “Айпост”, квартал “Джраратаван”, квартал ‘Нор’ в Джрарате и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Балаовит, Гарни;

в Лорийской области:

10:00-16:00 частично село Одзун;

11:00-15:30 кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Новы, Ваздена Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Камитаса, Шаталова в городе Ташир;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Башгюх, Покр Сариар, Какавасар, Дзорашен, Сарапат в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 село Карашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 села Шаке, Ишханасар, Ангегакот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.