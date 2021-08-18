Среда, 18 Августа 2021 16:02

АрмИнфо. Сообщение для средств массовой информации

Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу.

В этом контексте отмечаем, что контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе «Имамназар-Акина» и «Серхетабад-Тургунди» работают в обычном режиме, и в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов.

Пресс-служба

МИД Туркменистана