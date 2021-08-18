Среда, 18 Августа 2021 16:00

АрмИнфо. Сообщение для средств массовой информации

В связи с нынешней внутриполитической ситуацией в Афганистане Министерство иностранных дел Туркменистана информирует, что Посольство Туркменистана в Кабуле и Генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме.

При этом внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения «Талибан».

Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объеме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана.

Сокращение численности персонала, либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не производилась.

Пресс-служба

МИД Туркменистана