Среда, 18 Августа 2021 15:58

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Туркменистана продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане.

В этой связи туркменская сторона особо подчеркивает, что, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран, Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа. При этом Туркменистан является твердым приверженцем мирного решения всех вопросов афганской проблематики посредством политико-дипломатических средств и методов.

Официальный Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражает уверенность в том, что новые государственные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех этнических групп, проживающих в Афганистане.

Будучи добрым соседом Афганистана и государством со статусом постоянного нейтралитета, признанным Организацией Объединенных Наций, Туркменистан в соответствии с принципами и нормами Устава ООН продолжит свою деятельность, нацеленную на оказание всестороннего содействия афганскому народу в деле утверждения мира, гражданского согласия и стабильности в стране, экономического, социального и гуманитарного развития Афганистана.

Пресс-служба

МИД Туркменистана